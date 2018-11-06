Чемпион мира дисквалифицирован на 4 года за допинг

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Двукратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр-2004 итальянский пловец Филиппо Маньини получил дисквалификацию на четыре года за употребление допинга.

Как передает Report со ссылкой на Corriere dello Sport, Маньини изначально обвинялся в трех нарушениях: употреблении, помощи в распространении запрещенных препаратов и участие в сокрытии допинга. В ходе разбирательства два обвинения были сняты с пловца.

"Мне очень жаль, но это было ожидаемо, хотя и очень расстроен. Я знаю, что приговор мне был вынесен еще до 15 октября, когда я пришел на допрос. Я ничего не делал, этот вердикт смешон", — сказал Маньини.