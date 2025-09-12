Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    • 12 сентября, 2025
    • 04:50
    Чемпион, бежавший из Европы: Во Франции был ужасный расизм

    Член сборной США по скейтбордингу Джулиан Аглиарди рассказал в интервью "Газете.Ru", что столкнулся с расизмом, когда пытался выступать за сборную Франции.

    Как сообщает Report, отец спортсмена является французом, поэтому изначально скейтбордист планировал представлять эту страну на международных соревнованиях.

    "Я пытался выступать за Францию - и это был полный кошмар, - рассказал спортсмен. - Я поехал в Париж на турнир Far'n High и был самым младшим в сборной Франции. В итоге я оказался единственным, кто прошел в финал. Тогда тренер сказал мне: "Команда очень расстроена своим выступлением, поэтому мы покидаем турнир. Если ты хочешь кататься в финале - катайся, но тогда ты будешь исключен из сборной". Ну, я откатал финал…"

    Аглиарди отсоединили от сборной Франции. Спортсмен считает, что это решение было связано в том числе и с расизмом. Мать Джулиана - американка, а бабушка - китаянка. По словам Аглиарди, в сборной ему припоминали, что он не является чистым французом.

    "В сборной Франции был ужасный расизм. Некоторые говорили, что я только "наполовину француз". В итоге тренер не дал мне поучаствовать в нужном количестве квалификационных турниров, чтобы попасть на Олимпиаду. Тогда я попросил Международный олимпийский комитет открепить меня от сборной Франции и перешел в сборную США", - рассказал спортсмен.

    Аглиарди планирует представлять американскую сборную на домашних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году.

