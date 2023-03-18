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ЧЕ: Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали

ЧЕ: Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали В столице Румынии Бухаресте проходит молодежный чемпионат Европы (U-23) по спортивной борьбе.
Индивидуальные
18 марта 2023 г. 23:31
ЧЕ: Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали

В столице Румынии Бухаресте проходит молодежный чемпионат Европы (U-23) по спортивной борьбе.

Как передает Report, сегодня борцы-вольники Азербайджана смогли взять четыре медали.

Так, Магомед-Башир Ханиев (70 кг) и Ислам Ильясов (97 кг) победили в своих финалах и завоевали золотые медали. Рашид Бабазаде (65 кг) из-за травмы не вышел на решающую схватку и добыл серебро, а Сабухи Амирасланов (79 кг) взял бронзу. Нураддин Новрузов (57 кг) уступил в схватке за бронзу.

Ранее сегодня на ковер вышли еще пятеро борцов вольного стиля: Айхан Абдуллазаде (61 кг), Туран Байрамов (74 кг), Фарид Джаббаров (86 кг), Абдулджалил Шабанов (92 кг), Вахит Галаев (125 кг). Из них Байрамов вышел в финал, а Шабанов и Галаев уступили в полуфинале и будут бороться за бронзу. Джаббаров тоже поборется за бронзовую медаль, но через утешительные схватки.

Отметим, что первенство континента завершится 19 марта. Ранее серебро завоевала Биргюль Солтанова (65 кг), бронзу - Эльнура Мамедова (55 кг) и Джала Алиева (57 кг).

Среди борцов греко-римского стиля на высшую ступень пьедестала почета поднялись Эльмир Алиев (60 кг), Гурбан Гурбанов (72 кг) и Мурад Ахмадиев (97 кг), серебром удостоился Хасай Гасанлы (77 кг).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri Avropa çempionatında 2 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc medal qazanıblar

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