О нас

Champions Chess Tour: Шахрияр Мамедъяров проиграл американскому шахматисту

Champions Chess Tour: Шахрияр Мамедъяров проиграл американскому шахматисту Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров провел свой очередной матч на девятом - последнем этапе серии Meltwater Champions Chess Tour
Индивидуальные
19 ноября 2022 г. 09:20
Champions Chess Tour: Шахрияр Мамедъяров проиграл американскому шахматисту

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров провел свой очередной матч на девятом - последнем этапе серии Meltwater Champions Chess Tour.

Как сообщает Report, в пятом туре заключительного этапа 37-летний гроссмейстер встретился с Уэсли Со, представляющим США.
Мамедъяров проиграл своему сопернику со счетом 0:3. В следующем раунде шахматист встретится с Анишем Гири из Нидерландов. В настоящее время он занимает последнее - восьмое место с 3 очками.

Отметим, что турнир завершится 20 ноября. Призовой фонд соревнования составляет 210 тыс. долларов. Шахрияр Мамедъяров занял второе место в Aimchess Rapid, восьмом этапе серии Meltwater Champions Chess Tour.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Champions Chess Tour": Şəhriyar Məmmədyarov ABŞ şahmatçısına uduzub

Экслюзивные новости

Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
14 ноября 2022 г. 11:28
Разрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
12 ноября 2022 г. 17:32
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
12 ноября 2022 г. 17:10
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
11 ноября 2022 г. 12:52
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
11 ноября 2022 г. 12:31
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
11 ноября 2022 г. 00:00
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
8 ноября 2022 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi