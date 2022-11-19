Champions Chess Tour: Шахрияр Мамедъяров проиграл американскому шахматисту

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров провел свой очередной матч на девятом - последнем этапе серии Meltwater Champions Chess Tour

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров провел свой очередной матч на девятом - последнем этапе серии Meltwater Champions Chess Tour.

Как сообщает Report, в пятом туре заключительного этапа 37-летний гроссмейстер встретился с Уэсли Со, представляющим США.

Мамедъяров проиграл своему сопернику со счетом 0:3. В следующем раунде шахматист встретится с Анишем Гири из Нидерландов. В настоящее время он занимает последнее - восьмое место с 3 очками.

Отметим, что турнир завершится 20 ноября. Призовой фонд соревнования составляет 210 тыс. долларов. Шахрияр Мамедъяров занял второе место в Aimchess Rapid, восьмом этапе серии Meltwater Champions Chess Tour.