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    Двухдневная церемония прощания с Мухаммедом Али начнется сегодня в США

    Легендарного боксера похоронят по мусульманским традициям

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Двухдневная церемония похорон с легендарным боксером Мухаммедом Али, скончавшегося в возрасте 74 лет, начнется сегодня в его родном городе Луисвилл с совершения джаназа-намаза.

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, город Луисвилл в американском штате Кентукки, где родился и вырос Мухаммед Али, готовится к одному из значимых событий в истории города. 

    Поклонники легендарного боксера продолжают посещать дом, где родился и вырос великий спортсмен, а также "Центр Мухаммеда Али", оставляя цветы и записи.

    Церемония похорон боксера начнется в 12.00 по местному времени. 

    Вторая церемония похорон боксера пройдет завтра с участием поклонников Мухаммеда Али из разных слоев американского общества.

    Как ожидается, на этой церемонии выступят экс-президент США Билл Клинтон, актеры Уилл Смит и Билли Кристал, а также журналист Брайан Гамбел. 

    По завершению церемонии гроб Мухаммеда Али отвезут по заранее определенному маршруту и предадут земле на кладбище Cave Hill. 

    Церемонии пройдут под руководством имама Зейда Шакира.

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