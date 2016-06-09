Двухдневная церемония прощания с Мухаммедом Али начнется сегодня в США

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Двухдневная церемония похорон с легендарным боксером Мухаммедом Али, скончавшегося в возрасте 74 лет, начнется сегодня в его родном городе Луисвилл с совершения джаназа-намаза.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, город Луисвилл в американском штате Кентукки, где родился и вырос Мухаммед Али, готовится к одному из значимых событий в истории города.

Поклонники легендарного боксера продолжают посещать дом, где родился и вырос великий спортсмен, а также "Центр Мухаммеда Али", оставляя цветы и записи.

Церемония похорон боксера начнется в 12.00 по местному времени.

Вторая церемония похорон боксера пройдет завтра с участием поклонников Мухаммеда Али из разных слоев американского общества.

Как ожидается, на этой церемонии выступят экс-президент США Билл Клинтон, актеры Уилл Смит и Билли Кристал, а также журналист Брайан Гамбел.

По завершению церемонии гроб Мухаммеда Али отвезут по заранее определенному маршруту и предадут земле на кладбище Cave Hill.

Церемонии пройдут под руководством имама Зейда Шакира.