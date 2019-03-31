Сергей Карякин: "Было много моментов, которыми я мог воспользоваться, чтобы победить" - ФОТО

Игра первого тура супертурнира ShamkirChess 2019, посвящённого покойному азербайджанскому гроссмейстеру Вугару Гашимову, между россиянином Сергеем Карякиным и китайцем Дином Лижэнем завершилась ничьей.

Как передаёт Report со ссылкой на пресс-службу турнира, на пресс-конференции сразу после игры шахматисты поделились своими впечатлениями от встречи.

С.Карякин отметил, что хотел одержать победу, однако не смог.

"Противник был очень силён. Было много моментов, которыми я мог бы воспользоваться, чтобы победить. Я вынудил противника делать сильные ходы", – заявил Карякин.

Он добавил, что нынешний год для него будет отличаться.

"Впереди ждут сложные турниры. Так как в последней встрече не удалось одержать победу, сделаю всё возможное, чтобы добиться успеха", – подчеркнул россиянин.

В свою очередь Д.Лижэнь отметил, что очень внимательно отнёсся к игре.

"В этой встрече каждый ход был важен. Старался быть внимательным, как мог. В итоге игра завершилась ничьей", – сказал он.

Коснувшись выступления сборной Китая на чемпионате мира, где она заняла третье место, он отметил, что все члены команды предпочли сыграть индивидуально.

"Никто не интересовался ни чьей игрой. Однако в команде царила хорошая атмосфера, поэтому в итоге я остался доволен", – рассказал китайский гроссмейстер.