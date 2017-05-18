Бронзовый призер: На этих соревнованиях я не смог достичь цели

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "На этих соревнованиях я не смог достичь цели".

Как передает Report, об этом заявил выступающий на проходящих в Баку lV Играх исламской солидарности бронзовый призер национальной сборной по боксу Тайфур Алиев.

Он сказал, что соревнования были тяжелыми: "Я готовился к соревнованиям с прошлого года. Понимал, что соревнования будут сложными, поэтому тщательно подготовился. Так как, эти соревнования были для меня очень важны и я верил в свой опыт. Однако, бой получился не таким, как мне хотелось. Спортсмен, которому я проиграл, был более опытным. Он хорошо размял руки и ноги. Причину своего поражения я вижу в этом. Мне не удалось достичь желаемого результата как на Европейских играх, так и теперь. Однако, верю, что на очередных соревнованиях смогу выиграть".