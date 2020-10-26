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Британец стал победителем веломногодневки "Джиро д'Италия"

Британец стал победителем веломногодневки "Джиро д'Италия" Британец Тео Гейган Харт из команды Ineos стал победителем престижной веломногодневки "Джиро д'Италия".
Индивидуальные
26 октября 2020 г. 01:48
Британец стал победителем веломногодневки Джиро д'Италия
Тео Гейган Харт

Британец Тео Гейган Харт из команды Ineos стал победителем престижной веломногодневки "Джиро д'Италия".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в воскресенье состоялся последний, 21-й этап веломногодневки, победителем которого стал напарник британца по команде итальянец Филиппо Ганна, преодолевший участок протяженностью 15,7 км за 17 минут 16 секунд. Сам британец занял на этапе 13-е место с отставанием в 58 секунд от победителя.

В общем зачете Гейган Харт занял первое место с общим временем 85 часов 40 минут 21 секунда. Вторым стал австралиец Джей Хиндли из Sunweb, отставший на 39 секунд, третьим - его напарник, нидерландец Вилко Келдерман (+1.29).

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