Британец стал победителем веломногодневки "Джиро д'Италия"

Британец Тео Гейган Харт из команды Ineos стал победителем престижной веломногодневки "Джиро д'Италия".
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в воскресенье состоялся последний, 21-й этап веломногодневки, победителем которого стал напарник британца по команде итальянец Филиппо Ганна, преодолевший участок протяженностью 15,7 км за 17 минут 16 секунд. Сам британец занял на этапе 13-е место с отставанием в 58 секунд от победителя.
В общем зачете Гейган Харт занял первое место с общим временем 85 часов 40 минут 21 секунда. Вторым стал австралиец Джей Хиндли из Sunweb, отставший на 39 секунд, третьим - его напарник, нидерландец Вилко Келдерман (+1.29).