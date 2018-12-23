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    Боттас: после схода в Баку плакал, как ребёнок

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что после Гран-при Азербайджана 2018 года был настолько разочарован, что расплакался по возвращении в гостиницу. 

    Как передает Report, в ходе той гонки финн сумел выйти в лидеры, но из-за прокола не сумел её завершить.

    «Это было одним из самых больших разочарований в карьере. Мне казалось, это одна из лучших гонок. Долгое время я шёл позади, но сумел выйти в лидеры. Чувствовал, что всё под контролем, и просто нужно было немного удачи, но потом случился прокол и моя гонка была завершена. Мне очень хотелось завоевать первую победу в сезоне, ведь до того я пару раз финишировал в шаге от неё. Потом меня поддержала вся команда.

    Вернувшись в гостиницу, я был совершенно раздавлен и плакал, как ребёнок. Но я встал и решил, что одна неудача не сломит меня", — приводит слова финна Racefans.

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