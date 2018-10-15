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    Борец Туран Байрамов стал чемпионом летних Юношеских Олимпийских игр

    Баку. 15 октября.REPORT.AZ/ Азербайджанский борец вольного стиля Туран Байрамов (65 кг) завоевал золотую медаль летних Юношеских Олимпийских игр, которые проходят в Буэнос-Айресе. 

    Как сообщает Report, в квалификационном раунде Байрамов сначала победил спортсмена из Новой Зеландии, а затем одолел пакистанского борца и заняв в группе 1-е место, вышел в финал. В решающей схватке соперником Байрамова стал иранский борец Мухаммед Баги Каримисейфабад, который занял первое место группе Б. Байрамов одержал победу со счетом 6:1 и стал олимпийским чемпионом. 

    Это 6 медаль в копилке сборной Азербайджана на Олимпиаде в столице Аргентины.  Ранее дзюдоист Вугар Талыбов (66 кг) и гимнастка Елизавета Лузан стали чемпионами. Штангист Тарменхан Бабаев (85 кг) завоевал серебро, таэквондист Джавад Агаев (63 кг) и представительница Азербайджана в женской борьбе Шахане Назарова (43 кг) завоевали бронзовые медали.   

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