Борец Эльданиз Азизли стал чемпионом мира, Расул Чунаев выиграл “бронзу” - ВИДЕО

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский борец Эльданиз Азизли завоевал золотую медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе на чемпионате мира в Будапеште.

Как передает Report, 26-летний азербайджанский борец Эльданиз Азизли (55 кг) в финале одержал убедительную победу над представителем Кыргызстана Жоламаном Шаршенбековым со счетом 10:0. В этом году Азизли завоевал также золотую медаль чемпионата Европы в российском городе Каспийск.

Отметим, что золотая медаль Азизли стала первой для Азербайджана в нынешнем турнире.

Чемпион мира 2015-го года Расул Чунаев (72 кг) завоевал бронзовую медаль. В поединке за третье место Расул Чунаев нанес поражение россиянину Абуазиду Манцигову со счетом 4:3.