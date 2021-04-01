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"Большой шлем": семь азербайджанских борцов вступают в борьбу

"Большой шлем": семь азербайджанских борцов вступают в борьбу "Большой шлем" завершится 3 апреля
Индивидуальные
1 апреля 2021 г. 10:29
Большой шлем: семь азербайджанских борцов вступают в борьбу

Сегодня семь азербайджанских дзюдоистов вступают в борьбу на турнире "Большого шлема" в турецкой Анталье.

Как передает Report, в весовой категории 60 кг Керамет Гусейнов встретится в 1/16 финала с Николае Фочей (Молдова), Давуд Мамедсой с Эмирханом Караханом (Турция).

В весовой категории 66 кг в 1/16 финала Ниджат Шихализаде встретится с победителем пары Натан Бернс (Ирландия) / Чингизхан Сагиналиев (Кыргызстан), Орхан Сафаров с победителем пары Кеннет Ван Хансбеке (Бельгия) / Джереми Сайвел (Мальта).

В женском поединке в весовой категории 48 кг Лейла Алиева в 1/16 финала встретится с Катариной Танзер (Австрия), Аиша Гурбанлы в 1/8 финала встретится с победителем пары Ханифа Озджан (Турция) / Анастасия Павленко (Россия).

Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) в 1/16 финала вступит в поединок с Кехин Жангин (Китай).

"Большой шлем" завершится 3 апреля. Азербайджан на турнире представляют 13 дзюдоистов.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: 7 cüdoçumuz mübarizəyə başlayır

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