Большой шлем: Еще пять дзюдоистов Азербайджана начнут борьбу

Сегодня еще пять азербайджанских дзюдоистов начнут борьбу в турнире Большой шлем в Париже.

Сегодня еще пять азербайджанских дзюдоистов начнут борьбу в турнире Большой шлем в Париже.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 90 кг Мамедли Мехтиев встретится в 1/8 финала с Надавом Зуратом (Израиль).

В 1/16 финала Руфат Исмаилов в той же весовой категории встретится с Ушанги Маргиани (Грузия).

Зелим Коцоев, выступающий в весовой категории до 100 кг, встретится в 1/8 финала с Хангалом Адбатаром (Монголия), а Эльмар Гасымов в той же весовой категории - с Робертом Флорентино (Доминиканская Республика).

В весовой категории свыше 100 кг Ушанги Кокаури поборется в 1/8 финала с Онисе Бугадзе (Грузия).

Отметим, что в первые два дня Большого шлема Хидаят Гейдаров завоевал золотую медаль в весовой категории до 73 кг, а Яшар Наджафов - серебряную медаль в весовой категории до 66 кг. В весовой категории до 60 кг Кярамет Гусейнов занял 5-е место, Балабек Агаев - 7-е. Всего Азербайджан на соревновании представляют 9 дзюдоистов.