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"Большой шлем": Еще одна медаль азербайджанских дзюдоистов

"Большой шлем": Еще одна медаль азербайджанских дзюдоистов Азербайджанский дзюдоист Мурад Фатиев завоевал бронзовую медаль на турнире Большого шлема в Тбилиси
Индивидуальные
27 марта 2021 г. 18:39
Большой шлем: Еще одна медаль азербайджанских дзюдоистов
Мурад Фатиев

Азербайджанский дзюдоист Мурад Фатиев завоевал бронзовую медаль на турнире "Большого шлема" в Тбилиси.

Как передает Report, в поединке за третье место наш спортсмен должен был бороться с Антуаном Валуа-Фортье (Канада). Но соперник не вышел на схватку и Мурад в весовой категории 81 кг удостоился бронзы.

Отметим, что в первый день соревнований Карамат Гусейнов, также завоевал бронзовую медаль в весовой категории 60 кг.

Турнир "Большого шлема" завершится 28 марта. Азербайджан на турнире представляют 11 дзюдоистов.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Azərbaycanın daha bir cüdoçusu bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB

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