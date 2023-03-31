"Большой шлем": Восемь дзюдоистов сборной Азербайджана начнут выступление

Сегодня в турецкой Анталии стартует турнир "Большого шлема" по дзюдо. Как сообщает Report, в первый день восемь азербайджанских спортсменов испытают свои силы в пяти весовых категориях. Назир Талыбов начнет выступление на стадии 1/32 финала в мужски

Сегодня в турецкой Анталии стартует турнир "Большого шлема" по дзюдо.



Как сообщает Report, в первый день восемь азербайджанских спортсменов испытают свои силы в пяти весовых категориях.



Назир Талыбов начнет выступление на стадии 1/32 финала в мужских соревнованиях в весовой категории до 60 кг. 22-летний дзюдоист встретится с чехом Давидом Пулкрабеком.



Керамет Гусейнов, выступающий в том же весе, в отличие от своего товарища по команде освобождается от участия в первом раунде. Он выйдет на татами в 1/16 финала против победителя пары Мухаммадсоле Гуватов (Таджикистан) - Дилшодбек Баратов (Узбекистан).



В весовой категории до 66 кг будут соревноваться два азербайджанских дзюдоиста. Яшар Наджафов поборется с итальянским спортсменом Фабио Базилем в 1/32 финала.



На стадии 1/16 финала в борьбу вступит трехкратный обладатель турниров "Большого шлема" Орхан Сафаров. В этом туре 32-летний чемпион Европы поборется с победителем пары Хеким Агамаммедов (Туркменистан) – Антони Де Ангелис (Латвия).

В женских соревнованиях Азербайджан представят две дзюдоистки в категории 48 кг. Лейла Алиева выйдет на татами против Марии Буйок (Украина) в 1/32 финала, а Кёнуль Алиева поборется с Мари Ди Варгас Лей (Чили) в 1/16 финала.



Гюльтадж Мамедалиева, которая будет выступать в категории 52 кг, в 1/32 финала встретится с канадкой Келли Дегучи. Мамедалиева, завершившая турнир "Большого шлема" в Грузии 24 марта с бронзовой медалью, в случае победы над канадской спортсменкой, в следующем раунде встретится с южнокорейской спортсменкой Кан Юджон.



Фидан Ализаде также начнет соревнование с 1/32 финала. Если она победит Юлию Ковальчук (Польша) в категории 57 кг, то ей предстоит встретиться с Кристой Дегучи (Канада).



Отметим, что турнир Большого шлема завершится 2 апреля.