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"Большой шлем": Восемь дзюдоистов сборной Азербайджана начнут выступление

"Большой шлем": Восемь дзюдоистов сборной Азербайджана начнут выступление Сегодня в турецкой Анталии стартует турнир "Большого шлема" по дзюдо. Как сообщает Report, в первый день восемь азербайджанских спортсменов испытают свои силы в пяти весовых категориях. Назир Талыбов начнет выступление на стадии 1/32 финала в мужски
Индивидуальные
31 марта 2023 г. 10:01
Большой шлем: Восемь дзюдоистов сборной Азербайджана начнут выступление

Сегодня в турецкой Анталии стартует турнир "Большого шлема" по дзюдо.

Как сообщает Report, в первый день восемь азербайджанских спортсменов испытают свои силы в пяти весовых категориях.

Назир Талыбов начнет выступление на стадии 1/32 финала в мужских соревнованиях в весовой категории до 60 кг. 22-летний дзюдоист встретится с чехом Давидом Пулкрабеком.

Керамет Гусейнов, выступающий в том же весе, в отличие от своего товарища по команде освобождается от участия в первом раунде. Он выйдет на татами в 1/16 финала против победителя пары Мухаммадсоле Гуватов (Таджикистан) - Дилшодбек Баратов (Узбекистан).

В весовой категории до 66 кг будут соревноваться два азербайджанских дзюдоиста. Яшар Наджафов поборется с итальянским спортсменом Фабио Базилем в 1/32 финала.

На стадии 1/16 финала в борьбу вступит трехкратный обладатель турниров "Большого шлема" Орхан Сафаров. В этом туре 32-летний чемпион Европы поборется с победителем пары Хеким Агамаммедов (Туркменистан) – Антони Де Ангелис (Латвия).

В женских соревнованиях Азербайджан представят две дзюдоистки в категории 48 кг. Лейла Алиева выйдет на татами против Марии Буйок (Украина) в 1/32 финала, а Кёнуль Алиева поборется с Мари Ди Варгас Лей (Чили) в 1/16 финала.

Гюльтадж Мамедалиева, которая будет выступать в категории 52 кг, в 1/32 финала встретится с канадкой Келли Дегучи. Мамедалиева, завершившая турнир "Большого шлема" в Грузии 24 марта с бронзовой медалью, в случае победы над канадской спортсменкой, в следующем раунде встретится с южнокорейской спортсменкой Кан Юджон.

Фидан Ализаде также начнет соревнование с 1/32 финала. Если она победит Юлию Ковальчук (Польша) в категории 57 кг, то ей предстоит встретиться с Кристой Дегучи (Канада).

Отметим, что турнир Большого шлема завершится 2 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Azərbaycan millisinin 8 cüdoçusu mübarizəyə başlayacaq

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