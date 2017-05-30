Большую часть зрителей на Гран При Азербайджана Формулы 1 составят иностранцы

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ "На сегодняшний день билеты на Гран При Азербайджана Формулы 1 приобрели из 57-ми стран".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам коммерческий директор Операционной компании "Бакинское городское кольцо" Бюлент Озердим.

По его словам, первые места в числе купивших билеты стран заняли Россия, Великобритания, Украина, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты.

Б. Озердим заявил, что по сравнению с прошлым годом, в этом году количество купивших билеты стран немного больше: "Наша цель заключается в том, чтобы вдвое увеличить число стран, приобретших билеты. Мы планируем достичь этой цели в течение следующего месяца".

По словам турецкого функционера, в этом году ожидается 30 000 зрителей, 56% из которых будут иностранцами: "Процесс продажи билетов идет быстро. За 4 недели до Гран При Азербайджана уже полностью проданы билеты на трибуну со стороны сада Филармонии. Не проданных билетов на трибуны в Ичеришехер осталось очень мало. В этом году добавлены две дополнительные трибуны. Это трибуны в саду Сахил и саду Сабира. По сравнению с прошлым годом, в этом году зрителей будет значительно больше".

Отметим, что Гран При Азербайджана пройдет 23–25 июня на центральных улицах Баку.