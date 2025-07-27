Бойца UFC Буллета госпитализировали после победы на турнире

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, после победы над канадцем Марком-Андре Баррио в рамках турнира UFC on ABC 9 в Абу-Даби в ОАЭ, был госпитализирован.

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, после победы над канадцем Марком-Андре Баррио в рамках турнира UFC on ABC 9 в Абу-Даби в ОАЭ, был госпитализирован.

Как передает Report, об этом сообщает ESPN MMA.

По информации источника, причиной госпитализации спортсмена стал перелом носа, полученный им по ходу боя во второй пятиминутке. Отмечается, что состояние Магомедова стабильное.

Бой продлился все три раунда и завершился по итогам судейского решения. Все три арбитра единогласно отдали победу во всех раундах Шаре Буллету - 30-27.

Эта победа стала для Магомедова 16-й в карьере в 17 боях. Единственное поражение Шара Буллет потерпел в бою 1 февраля с британцем Майклом Пейджем - тот бой также завершился судейским решением.