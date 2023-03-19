Боец ММА умер в США после кровоизлияния в мозг

Боец смешанного стиля (ММА) Мухаммадали Саидов умер после травмы, полученной на тренировке.

Боец смешанного стиля (ММА) Мухаммадали Саидов умер после травмы, полученной на тренировке.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Мухаммадали получил травму во время спарринга, началось кровоизлияние в мозг. Он был в коме, его жизнь сохранял только аппарат жизнеобеспечения. Минувшей ночью врачи сказали, что ничего не могут сделать и отключили его. У него осталось четверо детей", - сказал собеседник агентства.

Саидов - уроженец Таджикистана, ему было 29 лет. В ММА он одержал две победы и не потерпел ни одного поражения.