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Боец ММА умер в США после кровоизлияния в мозг

Боец ММА умер в США после кровоизлияния в мозг Боец смешанного стиля (ММА) Мухаммадали Саидов умер после травмы, полученной на тренировке.
Индивидуальные
19 марта 2023 г. 00:53
Боец ММА умер в США после кровоизлияния в мозг

Боец смешанного стиля (ММА) Мухаммадали Саидов умер после травмы, полученной на тренировке.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Мухаммадали получил травму во время спарринга, началось кровоизлияние в мозг. Он был в коме, его жизнь сохранял только аппарат жизнеобеспечения. Минувшей ночью врачи сказали, что ничего не могут сделать и отключили его. У него осталось четверо детей", - сказал собеседник агентства.

Саидов - уроженец Таджикистана, ему было 29 лет. В ММА он одержал две победы и не потерпел ни одного поражения.

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