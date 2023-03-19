Боец ММА умер в США после кровоизлияния в мозг

Боец смешанного стиля (ММА) Мухаммадали Саидов умер после травмы, полученной на тренировке.
Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
"Мухаммадали получил травму во время спарринга, началось кровоизлияние в мозг. Он был в коме, его жизнь сохранял только аппарат жизнеобеспечения. Минувшей ночью врачи сказали, что ничего не могут сделать и отключили его. У него осталось четверо детей", - сказал собеседник агентства.
Саидов - уроженец Таджикистана, ему было 29 лет. В ММА он одержал две победы и не потерпел ни одного поражения.