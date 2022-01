Боец азербайджанского происхождения Рафаэль Физиев вызвал на дуэль бразильца Рафаэля Дус Анжуса на Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Как передает Report, Дус Анжус написал в своем аккаунте в Twitter, что хотел бы провести реванш с Тони Фергюсоном 19 февраля.

Физиев отреагировал на эту публикацию.

"Мы все видели эту встречу. Я уже уведомил UFC, что готов к тому дню", - написал боец.

В 2016 году Фергюсон одолел Рафаэля Дус Анжуса.