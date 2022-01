Azərbaycan əsilli döyüşçü braziliyalı idmançını duelə dəvət edib

Azərbaycan əsilli döyüşçü Rafael Fiziyev braziliyalı Rafael Dus Anjusu Mütləq Döyüş Çempionatında (UFC) duelə dəvət edib.

"Report"un məlumatına görə, Dus Anjus tviterdə ABŞ-dan olan Toni Ferqyusonla fevralın 19-da revanş keçirmək istədiyini yazıb.

Fiziyev isə bu paylaşıma reaksiya verib: "Biz hamımız bu qarşılaşmanı görmüşük. Mən artıq UFC-yə həmin gün üçün hazır olduğumu demişəm", - deyə döyüşçü bildirib.

Qeyd edə ki, Ferqyuson 2016-cı ildə Rafael Dus Anjusa qalib gəlib.