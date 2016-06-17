Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ "В продаже билетов наблюдается активность. Продажа билетов в пять трибун уже завершена. Почти распроданы билеты на трибуны "Абшерон", "Хазар", "Бульвар" и др".

Об этом в заявлении Report сказал руководитель коммерческого отдела Операционной компании "Бакинское городское кольцо" Бюлент Озердим.

Заявив о росте числа покупателей билетов на запланированный на воскресенье основной день соревнований, Б.Озердим выразил надежду, что в день соревнований трибуны будут заполнены.

Глава коммерческого отдела внес ясность в вопрос о немногочисленности зрителей на трибунах в первый день соревнований: "В первый день зрители не проявили большого интереса, что связано с тем, что 17 июня рабочий день. Во второй день количество зрителей возрастет. Что же касается последнего дня соревнований, в этот день трибуны бывают заполнены. Подчитывается общее количество зрителей "Формулы-1" за три дня".

По словам Б.Озердим, в основном билеты приобретены местными жителями: "Владельцы 70% билетов - местные жители, 30% - иностранные болельщики. Билеты на Гран При Европы приобретены болельщиками из 42 стран мира. Это - хороший показатель. Билеты приобрели болельщики из России, Великобритании, Голландии и др. стран. Россия - соседняя страна, а в Великобритании очень любят этот вид спорта. По нашим прогнозам, в последние дни билеты будут приобретаться в основном местными болельщиками, так как иностранцы уже приобрели билеты и приехали в Азербайджан".