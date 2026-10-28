Инвесткомпания: Госгарантия по корпоративным облигациям может снизить их доходность

Предоставление государственных гарантий по корпоративным облигациям в Азербайджане может привести к снижению их годовой доходности.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор ЗАО "Инвестиционная компания PAŞA Kapital" Иси Мустафаев на 12-й конференции по инвестициям и устойчивому развитию в микрофинансировании, организованной Общественным объединением "Азербайджанская ассоциация микрофинансирования" (AMFA) в Баку.

По его словам, ранее за счет Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда были успешно размещены необеспеченные именные бездокументарные облигации ООО "Azərmaş Group" на 10 млн манатов.

Мустафаев отметил, что при средней ставке репо около 15% по негарантированным ценным бумагам внедрение механизмов гарантий и страхования может снизить этот показатель как минимум до 12%.

По его мнению, снижение кредитного риска позволит расширить круг инвесторов, привлечь институциональных участников рынка и увеличить сроки обращения облигаций с одного-двух до трех-пяти лет. Внедрение институциональной системы гарантий также может привести к снижению купонной доходности.