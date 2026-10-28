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    Инвесткомпания: Госгарантия по корпоративным облигациям может снизить их доходность

    Финансы
    • 28 октября, 2026
    • 14:51
    Инвесткомпания: Госгарантия по корпоративным облигациям может снизить их доходность

    Предоставление государственных гарантий по корпоративным облигациям в Азербайджане может привести к снижению их годовой доходности.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор ЗАО "Инвестиционная компания PAŞA Kapital" Иси Мустафаев на 12-й конференции по инвестициям и устойчивому развитию в микрофинансировании, организованной Общественным объединением "Азербайджанская ассоциация микрофинансирования" (AMFA) в Баку.

    По его словам, ранее за счет Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда были успешно размещены необеспеченные именные бездокументарные облигации ООО "Azərmaş Group" на 10 млн манатов.

    Мустафаев отметил, что при средней ставке репо около 15% по негарантированным ценным бумагам внедрение механизмов гарантий и страхования может снизить этот показатель как минимум до 12%.

    По его мнению, снижение кредитного риска позволит расширить круг инвесторов, привлечь институциональных участников рынка и увеличить сроки обращения облигаций с одного-двух до трех-пяти лет. Внедрение институциональной системы гарантий также может привести к снижению купонной доходности.

    Иси Мустафаев PAŞA Kapital Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) Госгарантии Гособлигации
    İnvestisiya şirkəti: Korporativ istiqrazlara dövlət zəmanəti onların illik gəlirliliyini azalda bilər
    PASHA Capital CEO: Bond guarantees could attract more investors
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