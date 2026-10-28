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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Азербайджан примет Всемирный форум гастрономического туризма в 2027 году

    Туризм
    • 28 октября, 2026
    • 15:01
    Азербайджан примет Всемирный форум гастрономического туризма в 2027 году

    Всемирная туристская организация (UN Tourism) выбрала Азербайджан в качестве принимающей страны для проведения 10-го Всемирного форума гастрономического туризма.

    Об этом Report сообщили в Госагентстве по туризму Азербайджана.

    Форум планируется провести в июне 2027 года в Габале.

    "Проведение столь авторитетного международного мероприятия в Азербайджане будет способствовать признанию богатого гастрономического наследия страны на международном уровне и развитию гастрономического туризма. В рамках форума представители международной туристической и гастрономической отраслей смогут ознакомиться с национальной кухней Азербайджана, его кулинарными традициями и местными продуктами", - говорится в сообщении.

    Всемирный форум гастрономического туризма, проводимый с 2015 года по инициативе UN Tourism, объединяет профессионалов, работающих в секторе туризма и гастрономии, производителей, предпринимателей и представителей государственных структур.

    Главная цель форума - способствовать обмену знаниями и опытом в сфере гастрономического туризма, выявлять успешные практики и укреплять роль гастрономического туризма в развитии туристических дестинаций.

    Гастрономия Государственное агентство по туризму Азербайджана Габала
    Azərbaycan Ümumdünya Qastronomiya Turizmi Forumuna ev sahibliyi edəcək
    Azerbaijan to host 10th World Forum on Gastronomy Tourism
    44 filmi
    44 filmi

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