БГК: Если карантин не закончится, в Азербайджане Гран-при не будет

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"Нет никакой официальной информации или новшеств в связи с Гран-при Азербайджана "Формула 1".

Об этом Report, говоря о судьбе соревнования в Баку, сказала менеджер по связям с общественностью операционной компании Бакинское городское кольцо Гюльназ Гулиева.

Она сказала, что решение по Гран-при Азербайджана примет правительство Азербайджана. По словам представителя БГК, представляемая ею структура не может принимать такое решение: "Решение должно принимать правительство Азербайджана. Переговоры с "Формула 1" продолжаются. Карантинный режим должен закончиться, чтобы организовать соревнование. Без этого не можем организовать".

Про заявление менеджера TƏBİB, что карантинный режим в стране продлится до конца года, она сказала: "Мы должны знать, какие ограничения будут сняты. Должны открыться границы и рейсы. Карантин – это не просто ношение масок. В первую очередь должны открыться границы".

Г.Гулиева добавила, что подготовка не начинается, потому что пока ничего не известно: "Как компания до 15 июня мы находимся на карантине".

Отметим, что различные СМИ написали об опасности для Гран-при Азербайджана и рассказали о вероятности замены соревнования в Баку на еще одно соревнование в Италии.