Белый дом подтвердил, что Обама на Кубе не встретится с Фиделем Кастро

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в ходе исторического визита на Кубу 20-22 марта не будет встречаться с лидером кубинской революции Фиделем Кастро, а ограничится встречей с главой государства Раулем Кастро, подтвердили в среду в Белом доме, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

"Он (Обама) не будет встречаться с Фиделем Кастро. Ни мы, ни кубинцы не предлагают такую встречу", — заявил журналистам заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Родс.

Родс добавил, что встречу Обамы с Раулем Кастро в администрации США считают "подходящей для межправительственного взаимодействия".