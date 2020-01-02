Бегун из Уганды праздновал победу перед финишем и проиграл - ВИДЕО

Легкоатлет из Уганды Якоб Киплимо начал праздновать победу вблизи финиша во время забега в Бразилии и проиграл, передает Report со ссылкой на NBC.

Он не рассчитал, что за его спиной оказался соперник из Кении Кибивотт Канди, который его и опередил. Когда 19-летний бегун поднял руки, чтобы отпраздновать победу, оказалось, что кениец обогнал его.

При этом Канди установил новый рекорд. Он преодолел дистанцию в 15 км менее чем за 43 минуты. Новый рекорд составляет 42 минуты 59 секунд. В свою очередь Киплимо финишировал со временем 43:00.