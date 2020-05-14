BCC: Календарь "Формулы 1" обнародован неофициальным сайтом

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Операционная компания Baku City Circuit отреагировала на новости об определении времени проведения Гран-при Азербайджана.

Об этом Report сообщила менеджер по связям с общественностью компании Гюльназ Гулиева.

Она отметила, что время проведения Гран-при Азербайджана пока не известно. Представитель Baku City Circuit подчеркнула, что по этой причине они не могут дать никаких объяснений: "Этот календарь распространила не компания "Формула 1", а какой-то сторонний сайт".

Отметим, что издание Autosport опубликовало предварительный календарь чемпионата мира по "Формуле 1". Утверждалось, что гонка будет состоять из 12 этапов, а этап "Формулы 2" в Азербайджане состоится 19-20 сентября. Ранее немецкое издание Bild написало, что Гран-при Азербайджана состоится 5-6 сентября.