Батуми готов к 43-й Всемирной шахматной олимпиаде

Тбилиси. 21 сентября. REPORT.AZ/ Грузинский город Батуми готов принять стартующую 23 сентября 43-ю Всемирную шахматную олимпиаду.

Как сообщает местное бюро Report, президент Ассоциации шахматных профессионалов Эмиль Сутовский, гендиректор Международной шахматной федерации (FIDE) Джеффри Борг, глава правительства Аджарской Автономной Республики Торнике Рижвадзе, министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Батиашвили ознакомились с подготовительными работами к олимпиаде.

Для проведения олимпиады в Батуми сооружен новый многофункциональный спортивный комплекс. На олимпиаде, генеральным спонсором которой является Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR), ожидается участие около 4 000 шахматистов и делегаций из 180 стран.

Азербайджан представит команда из 5-ти гроссмейстеров, капитаном которой является Гадир Гусейнов.

В рамках олимпиады 3 октября также пройдет 89-ая Генассамблея FIDE и будет избран новый президент федерации.