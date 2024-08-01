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Баскетболистка сборной Азербайджана: Нельзя падать духом

Баскетболистка сборной Азербайджана: Нельзя падать духом Член женской сборной Азербайджана по баскетболу 3х3 Дина Ульянова считает, что команде нельзя падать духом, ведь их ожидает очередной матч со сборной Германии.
Индивидуальные
1 августа 2024 г. 16:01
Баскетболистка сборной Азербайджана: Нельзя падать духом

Член женской сборной Азербайджана по баскетболу 3х3 Дина Ульянова считает, что команде нельзя падать духом, ведь их ожидает очередной матч со сборной Германии.

Об этом спортсменка заявила корреспонденту Report в Париже.

"Мы не смогли справиться с поставленной перед нами задачей и потерпели поражение из-за собственных ошибок, не смогли противостоять игре команды соперника. Все это привело к поражению. Однако мы не падаем духом. Нас ждет очередной матч с Германией", - сказала Дина Ульянова.

Отметим, что сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 проиграла Франции со счетом 10:15. Сегодня также состоится баскетбольный матч Азербайджан-Германия.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin basketbolçusu: Ruhdan düşmək olmaz

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