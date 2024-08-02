Баскетболистка сборной Азербайджана: Мы были готовы к жесткой борьбе

Член женской сборной Азербайджана по баскетболу 3х3 Дина Ульянова прокомментировала игру против австралийской команды на летней Олимпиаде.

Член женской сборной Азербайджана по баскетболу 3х3 Дина Ульянова прокомментировала игру против австралийской команды на летней Олимпиаде.

Как сообщает Report, по ее словам, команда была готова к жесткой борьбе против сильного соперника.

"Наше присутствие здесь - уже большой шаг вперед. Игры с сильными соперниками делают нас сильнее и опытнее", - призналась она.

Отметим, что сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 уступила Австралии со счетом 12:21. Подопечные Ратомира Делича сегодня сыграют против Китая.