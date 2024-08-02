Баскетболистка сборной Азербайджана: Мы были готовы к жесткой борьбе

Член женской сборной Азербайджана по баскетболу 3х3 Дина Ульянова прокомментировала игру против австралийской команды на летней Олимпиаде.
Как сообщает Report, по ее словам, команда была готова к жесткой борьбе против сильного соперника.
"Наше присутствие здесь - уже большой шаг вперед. Игры с сильными соперниками делают нас сильнее и опытнее", - призналась она.
Отметим, что сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 уступила Австралии со счетом 12:21. Подопечные Ратомира Делича сегодня сыграют против Китая.