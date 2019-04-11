Баку посетит бывший владелец "Формулы 1"

Бывший владелец "Формулы 1" Берни Экклстоун в очередной раз посетит Баку.

Как сообщает Report, 89-летний бизнесмен сказал об этом в интервью Corriere della Sera.

Он отметил, что посетит Баку для того, чтобы пронаблюдать за Гран-при Азербайджана "Формула 1" в 2019 году.

По словам бывшего функционера, в текущем сезоне он намерен вживую просмотреть только два этапа: "Соревнование в Китае в конце недели я просмотрю в Лондоне по телевизору. Я хотел поехать в Шанхай, но передумал. Возможно, я отправлюсь в Баку и не пропущу соревнование в Барселоне".

Б. Экклстоун с 1974 по 2017 годы руководил "Формулой 1". Он и ранее приезжал в Баку для просмотра Гран-при Азербайджана.

Отметим, что 26-28 апреля в Азербайджане в 4-й раз состоится соревнование "Формула 1".