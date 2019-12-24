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Азербайджанский спортсмен номинирован на титул лучшего триатлета Европы

​Азербайджанский спортсмен в списке номинантов на титул лучшего триатл

Лидер сборной Азербайджана Ростислав Певцов номинирован на звание лучшего триатлета Европы по итогам года. 

Как сообщает Report, в этом сезоне 32-летний спортсмен показал ряд впечатляющих результатов. 

Он выиграл бронзу чемпионата Европы по спринту в Казани, серебро Кубка Европы в Днепропетровске, а также занял первое место в финале Кубка континента в Португалии. Также Ростислав отпраздновал победу на чемпионате мира по акватлону в Испании, квалифицировавшись на Всемирные пляжные игры, где стал третьим в индивидуальной гонке, а также примерил серебро в смешанной эстафете вместе с Ксенией Левковской.

Наряду с Р.Певцовым, на звание лучшего триатлета года также претендуют два представителя Великобритании – Сэм Дикинсон и Бен Дийкстра.

Напомним, что лауреаты определятся 14-16 февраля в ходе гала-вечера Европейского союза триатлона (ETU) в Минске, которой будет предшествовать Генеральная ассамблея ETU.

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