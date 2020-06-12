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Азербайджанский шахматист впервые в турнире Магнуса Карлсена

​Азербайджанский шахматист впервые в турнире Магнуса Карлсена

Названы участники очередной третьей серии онлайн-турнира нынешнего чемпиона мира Магнуса Карлсена Online Chess Masters.

Как сообщает Report со ссылкой на Chess24, на данном этапе в турнире с призовым фондом 150 тыс. долларов США примут участие 12 шахматистов.  

Соревнования пройдут с 20 июня по 5 июля. 

В турнире также примет участие азербайджанский шахматист Теймур Раджабов. Победитель заработает 45 тыс. долларов США.   

Отметим, что в организованных ранее Магнусом Карлсеном соревнованиях азербайджанские шахматисты не участвовали.   

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