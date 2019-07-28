Азербайджанский пловец получил лицензию на Летние Олимпийские игры 2020

Азербайджанский пловец Максим Шемберев завоевал лицензию на Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Как передаёт Report со ссылкой на пресс-службу Министерства молодёжи и спорта Азербайджана, 26-летний спортсмен получил путёвку на Игры на Чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском городе Кванджу.

Шемберев прошёл в финал соревнования по комплексному плаванию на 400 м. На решающем этапе он показал результат в 4 мин 14,10 сек и впервые в истории азербайджанского плавания занял 6-е место, получив, тем самым, прямую лицензию на олимпиаду.