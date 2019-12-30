Азербайджанский пловец может столкнуться с опасностью для здоровья на Олимпиаде

В столице Японии, Токио, где состоятся XXXII Летние олимпийские игры 2020 года, в Олимпийском центре водных видов спорта обнаружено ядовитое вещество.

Как передает Report со ссылкой на издание Asahi, это асбест.

Хотя соприкосновение данного вещества с людьми фактически устранено, Tokyo City Hall намерен принять меры в связи с данным вопросом, т.к. данное вещество провоцирует появление онкологии.

Асбест используется в строительстве в противопожарных целях. Оно было обнаружено два года назад, однако из-за нахождения в недоступном месте было решено, что вещество не повредит людям. XXXII Летние олимпийские игры Токио-2020 пройдут 24 июля – 9 августа. Из азербайджанских пловцов лицензию на олимпиаду завоевал пока только Максим Шемберев.