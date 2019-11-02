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Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль на чемпионате Европы

​Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль на чемпионате Европы

В Ижевске (Россия) проходит чемпионат Европы по дзюдо среди атлетов до 23-х лет.

Как передает Report, выступая в весовой категории до 73 кг Рашид Мамедалиев поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Сначала Р.Мамедалиев победил Румена Радева (Болгария) и Марко Гусича (Черногория). В четвертьфинале он одолел Шамиля Дзавбатырова из Германии, а в полуфинале превзошел Петру Пеливана (Молдова). Ну, и наконец в решающем поединке, Рашид не оставил шансов российскому атлету Айюбу Хажалиеву.

Отметим, что в первый день соревнований азербайджанский спортсмен Нурлан Османов, в весовой категории до 66 кг завоевал серебряную медаль.

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