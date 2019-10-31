Азербайджанский борец завоевал серебро на чемпионате мира - ФОТО - ВИДЕО

В Будапеште (Венгрия) проходит молодежный чемпионат мира (U-23) по борьбе.

Как сообщает Report со ссылкой на федерацию борьбы Азербайджана, во второй день чемпионата представители сборной республики по вольной борьбе выступили в весовых категориях до 61, 74, 86, 92 и 125 кг.

Уступив в дебютной схватке украинскому борцу, Аскер Мамедалиев (61 кг) приостановил свое выступление.

Успешно стартовал на соревновании Гаджимурад Магомедсаидов (86 кг), победив в первой схватке представителя из Германии Йоханеса Мартина Демла со счетом 10:0. В ¼ финала азербайджанский борец с аналогичным счетом одолел молдованина Ивана Недеалко. В борьбе за выход в финал Г. Магомедсаидов не оставил никаких шансов японскому "вольнику" Наяту Ишугуру (5:3). Но, увы наш борец в решающей схватке уступив иранскому атлету Камрану Гурбану Гасымпуру, занял второе место в своей весовой категории.

Еще один азербайджанский борец "вольного" стиля Шамиль Зубаиров (92 кг) довольствовался пятым местом.