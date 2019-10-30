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Азербайджанский борец-вольник стал чемпионом мира - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджанский борец-вольник стал чемпионом мира - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджанский борец вольного стиля Туран Байрамов завоевал золотую медаль первенства мира среди спортсменов до 23 лет в столице Венгрии Будапеште, сообщает Report.

В финале азербайджанскому спортсмену, выступавшему в весовой категории до 65 кг, уступил визави из Японии Такума Танияма (3:2).

Всего же азербайджанские борцы завоевали на данном этапе 4 медали. Абубакр Абакаров (до 79 кг) удостоился серебряной награды, Афган Хашалов (до 57 кг) и Давуд Ибрагимов (до 70 кг) – бронзовых.

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