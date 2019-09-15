​Азербайджанский борец Рафиг Гусейнов завоевал серебряную медаль

Азербайджанский борец греко-римского стиля Рафиг Гусейнов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира, проходящий в столице Казахстана Нур-Султан. Как сообщает Report, выступавший в весовой категории до 82 кг Р.Гусейнов, проиграл в борьбе за золото Лаше Гобадзе (Грузия) со счетом 3:5.