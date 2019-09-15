​Азербайджанский борец Рафиг Гусейнов завоевал серебряную медаль

Азербайджанский борец греко-римского стиля Рафиг Гусейнов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира, проходящий в столице Казахстана Нур-Султан. Как сообщает Report, выступавший в весовой категории до 82 кг Р.Гусейнов, проиграл в борьбе за золото Лаше Гобадзе (Грузия) со счетом 3:5.
Азербайджанский борец Рафиг Гусейнов завоевал серебряную медальАзербайджанский борец Рафиг Гусейнов завоевал серебряную медаль
https://report.az/storage/news/12ce0871e3fba494aab710acaf600b7b/516ce058-8489-4078-8a6e-945373c1d95a_292.jpg
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