Азербайджанский боксер вышел в 1/8 финала Олимпийского отборочного турнира

В столице Великобритании Лондоне продолжается Европейский олимпийский отборочный турнир по боксу.

Как передает Report со ссылкой на федерацию бокса Азербайджана, еще два члена сборной страны во второй день турнира вступили в бой.

Так, Джавид Челябиев (63 кг) в дебютном поединке 1/16 финала встретился с Кириллом Русиновым (Болгария). Встреча закончилась в пользу нашего чемпиона мира со счетом 4:1 (29:28, 29:28, 29:28, 30:27, 28:29).

Следующий бой Дж.Челябиев проведет 17 марта против ирландца Джорджа Бейтса.

Неудачно провел свой первый поединок турнира Рауф Рагимов (91 кг), проиграв Муджахиту Ильясу (Турция) со счетом 0:5. Р.Рагимов завершил выступление.

Напомним, что Азербайджан заявил на турнир 11 спортсменов, двое из которых уже на старте завершили свои выступления. Ранее проиграла Анаханым Агаева (51 кг).

Отметим, что в третий день турнира четверо азербайджанских боксера проверят свои силы.

Руфат Гусейнов (52 кг) и Лоренцо Сотомайор (69 кг) проведут свои дебютные бои, а Тайфур Алиев (57 кг) и Кямран Шахсуварлы (75 кг) выйдут на второй поединок.