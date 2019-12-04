Азербайджанские тхэквондисты отправились на финальный этап Гран-при в столице России Москве.

Как сообщили Report в федерации, на соревнование, которое стартует 6 декабря, под руководством главных тренеров Резы Мехмандуста и Эльнура Аманова отправились Джавад Агаев (68 кг), Милад Бейги Харчегани (80 кг) и Радик Исаев (+80 кг). Гран-при с участием 128 спортсменов из 42 стран состоится во дворце спорта "Динамо".

Призеры финального этапа, в котором поборются 16 тхэквондистов и тхэквондисток с мировым рейтингом добавят в свои активы соответственно 80, 48 и 28,8 рейтинговых баллов.

Гран-при продлится два дня.