Азербайджанские каратисты примут участие на Олимпиаде в Токио

Лидеры сборной Азербайджана по каратэ Рафаэль Агаев и Ирина Зарецка примут участие в Олимпийских играх в Токио.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Национальной федерации каратэ Азербайджана.

Всемирная федерация каратэ (WKF) огласила список 32 спортсменов.

Р.Агаев будет участвовать на Олимпийских играх в весовой категории 75 кг, а И.Зарецка - 61 кг.

Соперниками Рафаэля Агаева являются Бахман Аскери (Иран), Луиджи Буса (Италия), Станислав Хоруна (Украина) и представитель страны-организатора Кен Нисимура. Потенциальными конкурентами Ирины Зарецки являются Хамида Аббасали (Иран), Елена Гуириджи (Швейцария), Мялтем Ходжаоглы (Турция) и Айми Эукуса (Япония).

Три из пяти других соперников наших спортсменов, а также олимпийские лицензии остальных отечественных каратистов будут определены на классификационном турнире, который пройдет с 26-28 июня в Париже.