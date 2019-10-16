Азербайджанские дзюдоисты завоевали первые медали на первенстве мира среди юниоров в Марокко

Азербайджанские дзюдоисты завоевали первые медали на первенстве мира среди юниоров и юниорок до 21 года, стартовавшем в среду в Маракеше (Марокко).

Как сообщает Report, Ахмед Юсифов, в финале уступивший россиянину Константину Симеонидису, удостоился серебряной награды в весовой категории 60 кг. В свою очередь, Ибрагим Алиев в первый день соревнований завоевал "бронзу" в весовой категории 66 кг, одолев визави из Румынии Люциана Димитреску.

Первенство мира по дзюдо среди юниоров и юниорок проходит с 16 по 20 октября в Маракеше (Марокко). В состязаниях принимают участие 294 юниора и 223 юниорки из 81 страны. Азербайджан представлен 9 юниорами и 2 юниорками.