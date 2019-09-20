Азербайджан завоевал четвертую лицензию на Летние олимпийские игры Токио-2020.

Как сообщает Report, на проходящем в Баку чемпионате мира по художественной гимнастике лицензия досталась Зохре Агамировой.

Стартовавший 16 сентября чемпионат мира завершится 22 сентября. 37-й по счету мундиаль носит лицензионный характер на Летние олимпийские игры Токио-2020.

41 из 98 лицензий найдут владельца на Национальной гимнастической арене.

Отметим, что до этого путевки на Летние олимпийские игры Токио-2020 завоевали Мария Стадник (борьба), Анна Скидан (атлетика, метание молота) и Максим Шенберев (плавание).

Лизенции на Летние паралимпийские игры достались Роману Салеху (параплавание) и Эльшану Гусейнову (парапауэрлифтер).

XXXII Летние олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

А XVI Летние паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября.