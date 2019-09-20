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Азербайджан завоевал четвертую лицензию на Летние олимпийские игры Токио-2020

Азербайджан завоевал четвертую лицензию на Летние олимпийские игры

Азербайджан завоевал четвертую лицензию на Летние олимпийские игры Токио-2020. 

Как сообщает Report, на проходящем в Баку чемпионате мира по художественной гимнастике лицензия досталась Зохре Агамировой

Стартовавший 16 сентября чемпионат мира завершится 22 сентября. 37-й по счету мундиаль носит лицензионный характер на Летние олимпийские игры Токио-2020. 

41 из 98 лицензий найдут владельца на Национальной гимнастической арене. 

Отметим, что до этого путевки на Летние олимпийские игры Токио-2020 завоевали Мария Стадник (борьба), Анна Скидан (атлетика, метание молота) и Максим Шенберев (плавание). 

Лизенции на Летние паралимпийские игры достались Роману Салеху (параплавание) и Эльшану Гусейнову (парапауэрлифтер). 

XXXII Летние олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.  

А XVI Летние паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября. 

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