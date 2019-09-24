Азербайджан завоевал седьмую лицензию на Летние олимпийские игры Токио-2020

Азербайджанский стрелок Руслан Лунев завоевал лицензию на Летние олимпийские игры Токио-2020.

Об этом Report сообщила главный тренер сборной Азербайджана по пулевой стрельбе Ирада Ашумова. Олимпийский призер сообщила, что ее сын завоевал путевку на олимпиаду на чемпионате Европы в итальянском городе Болонья: "На материковом чемпионате были соревнования по олимпийским и не олимпийским дисциплинам. Чтобы получить путевку на Токио-2020 в скоростной стрельбе на 25 метров из винтового оружия следовало попасть в "шестерку" финалистов. Лунев смог это, заняв пятое место. Это означает, что на олимпийских играх 2020 года Азербайджану не дадут “wild card” в пулевой стрельбе".

В Летних олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Лунев участвовал по “wild card”. Он занял 15 место по стрельбе на 10 и 25 метров.