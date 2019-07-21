Азербайджан завоевал 4 медали в первый день Еврофестиваля - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан завоевал 4 медали в первый день Еврофестиваля

21 июля, 2019 17:47

https://report.az/storage/news/c644dcb37d995957a21fba14ca5d56a3/0cd0dbb4-2e90-4741-854a-e449bd71b641_292.jpg Азербайджанский борец-вольник Абульфаз Насиров (55 кг) завоевал серебряную медаль на XV Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале. Как передаёт Report, Абульфаз Насиров (55 кг) уступил в финале сопернику из Италии и стал серебряным призером - 8:5. Таким образом, после первого дня Еврофестиваля у Азербайджана 4 медали – 2 золота, серебро и бронза. ***16:30 Азербайджанский борец греко-римского стиля Нихад Мамедли (55 кг) завоевал бронзовую медаль на XV Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале. Как передаёт Report, в схватке за бронзовую медаль Мамедли одолел турецкого спортсмена Атеша Бекира.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках: EYOF: Azərbaycan güləşçiləri ilk günü 4 medalla başa vurub - YENİLƏNİB

Читайте также