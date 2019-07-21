 Наверх

Азербайджан завоевал 4 медали в первый день Еврофестиваля - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан завоевал 4 медали в первый день Еврофестиваля

Азербайджанский борец-вольник Абульфаз Насиров (55 кг) завоевал серебряную медаль на XV Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале. 

Как передаёт Report, Абульфаз Насиров (55 кг) уступил в финале сопернику из Италии и стал серебряным призером - 8:5.

Таким образом, после первого дня Еврофестиваля у Азербайджана 4 медали – 2 золота, серебро и бронза. 

***16:30

Азербайджанский борец греко-римского стиля Нихад Мамедли (55 кг) завоевал бронзовую медаль на XV Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале. 

Как передаёт Report, в схватке за бронзовую медаль Мамедли одолел турецкого спортсмена Атеша Бекира.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!