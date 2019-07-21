Азербайджан завоевал 4 медали в первый день Еврофестиваля - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский борец-вольник Абульфаз Насиров (55 кг) завоевал серебряную медаль на XV Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале.
Как передаёт Report, Абульфаз Насиров (55 кг) уступил в финале сопернику из Италии и стал серебряным призером - 8:5.
Таким образом, после первого дня Еврофестиваля у Азербайджана 4 медали – 2 золота, серебро и бронза.
***16:30
Азербайджанский борец греко-римского стиля Нихад Мамедли (55 кг) завоевал бронзовую медаль на XV Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале.
Как передаёт Report, в схватке за бронзовую медаль Мамедли одолел турецкого спортсмена Атеша Бекира.
Təbriz QuliyevАвтор новости