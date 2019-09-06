Азербайджан надеется завоевать половину лицензий на "Toкио-2020"

"Это очень важный чемпионат мира и первое соревнование лицензионного характера на летние Олимпийские игры в Токио. Число лицензий сократилось. Количество спортсменов в каждом весе снизилось с 21 до 16. Поэтому будет очень сложно. Но наша команда достаточно подготовлена. Я рассчитываю на успешное выступление".
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил и.о.президента Федерации борьбы Азербайджана Намик Алиев, рассказывая о предстоящем чемпионате мира в столице Казахстана - Нур-Султане.
По его словам, до начала мундиаля возникли проблемы в связи с травмированностью спортсменов: "Шариф Шарифов будет бороться в весовой категории 97 кг. Надеюсь, что мы завоюем половину лицензий на Токио-2020. У нас опытные спортсмены. Выступят наши чемпионы мира и Европы. Наша главная цель - завоевать лицензии на Олимпиаду".
Отметим, что чемпионат пройдет с 14 по 22 сентября.
Təbriz QuliyevАвтор новости