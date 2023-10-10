Азербайджанский волейболист: Надеюсь, что у нашей победы будет продолжение

"Мы выиграли Кубок Европы по пляжному волейболу. Это большой успех для спортивной общественности Азербайджана".
Об этом Report заявил волейболист мужской сборной Азербайджана Вугар Байрамов.
"Я благодарю своих товарищей по команде и федерацию. Мы старались показать максимум своих возможностей в играх. Надеюсь, что у нашей победы будет продолжение", - сказал он.
Отметим, что азербайджанский клуб "Муров Аз Терминал" стал чемпионом впервые проводимого Кубка Европы по пляжному волейболу, одолев турецкий TVF Spor Lisesi SK Ankara со счетом 15:10.