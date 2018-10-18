Азербайджанский ветеран дзюдо стал восьмикратным чемпионом мира

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Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В Мексиканском городе Канкун стартовал Чемпионат мира по дзюдо среди ветеранов.
Как сообщает Report, в первый день соревнований сборная Азербайджана завоевала одну золотую медаль.
Фархад Раджабли в возрастной группе М6 (55-59 лет), в весовой категории 90 кг. одержал победу над соперниками из России, США и Бразилии и занял высшую ступень пьедестала почёта.
Отметим, что это восьмой титул чемпиона мира Раджабли среди мастеров дзюдо.
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