Азербайджанский ветеран дзюдо стал восьмикратным чемпионом мира

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В Мексиканском городе Канкун стартовал Чемпионат мира по дзюдо среди ветеранов.

Как сообщает Report, в первый день соревнований сборная Азербайджана завоевала одну золотую медаль.

Фархад Раджабли в возрастной группе М6 (55-59 лет), в весовой категории 90 кг. одержал победу над соперниками из России, США и Бразилии и занял высшую ступень пьедестала почёта.

Отметим, что это восьмой титул чемпиона мира Раджабли среди мастеров дзюдо.