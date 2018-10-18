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    Азербайджанский ветеран дзюдо стал восьмикратным чемпионом мира

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В Мексиканском городе Канкун стартовал Чемпионат мира по дзюдо среди ветеранов.

    Как сообщает Report, в первый день соревнований сборная Азербайджана завоевала одну золотую медаль.

    Фархад Раджабли в возрастной группе М6 (55-59 лет), в весовой категории 90 кг. одержал победу над соперниками из России, США и Бразилии и занял высшую ступень пьедестала почёта.

    Отметим, что это восьмой титул чемпиона мира Раджабли среди мастеров дзюдо.

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