Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три серебряные медали на ЧЕ
- 30 октября, 2025
- 10:33
Азербайджанский тяжелоатлет Техран Мамедов завоевал три серебряные медали на чемпионате Европы (U23) в албанском городе Дуррес.
Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики Азербайджана, спортсмен выступал в весовой категории до 65 кг.
Мамедов поднял 133 кг в рывке и 155 кг в толчке, набрав в сумме 288 кг. Эти результаты принесли ему серебро в каждом упражнении и в общем зачете.
Награды спортсменам вручил член консультативной группы Международной федерации тяжелой атлетики и вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов.
