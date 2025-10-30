Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    • 30 октября, 2025
    • 10:33
    Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три серебряные медали на ЧЕ

    Азербайджанский тяжелоатлет Техран Мамедов завоевал три серебряные медали на чемпионате Европы (U23) в албанском городе Дуррес.

    Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики Азербайджана, спортсмен выступал в весовой категории до 65 кг.

    Мамедов поднял 133 кг в рывке и 155 кг в толчке, набрав в сумме 288 кг. Эти результаты принесли ему серебро в каждом упражнении и в общем зачете.

    Награды спортсменам вручил член консультативной группы Международной федерации тяжелой атлетики и вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов.

    Лента новостей