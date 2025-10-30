Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три серебряные медали на ЧЕ

Азербайджанский тяжелоатлет Техран Мамедов завоевал три серебряные медали на чемпионате Европы (U23) в албанском городе Дуррес.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики Азербайджана, спортсмен выступал в весовой категории до 65 кг.

Мамедов поднял 133 кг в рывке и 155 кг в толчке, набрав в сумме 288 кг. Эти результаты принесли ему серебро в каждом упражнении и в общем зачете.

Награды спортсменам вручил член консультативной группы Международной федерации тяжелой атлетики и вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов.